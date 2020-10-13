Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda Bergama Belediyespor ile Manisaspor arasında oynanan maçta ilk düdük çaldıktan hemen sonraki yoğun yağış sonrası hakem kararıyla maç durdu. İşte maçın oynanmasını engelleyen görüntüler…
Bergama Belediyespor - Manisaspor maçı yağış nedeniyle durdu! İşte o anlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.