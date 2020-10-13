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    Bergama Belediyespor - Manisaspor maçı yağış nedeniyle durdu! İşte o anlar

    Giriş Tarihi: 13.10.2020, 16:10

    Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda Bergama Belediyespor ile Manisaspor arasında oynanan maçta ilk düdük çaldıktan hemen sonraki yoğun yağış sonrası hakem kararıyla maç durdu. İşte maçın oynanmasını engelleyen görüntüler...

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