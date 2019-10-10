Göztepe yeni stadı için gün sayıyor! İnşaatta son durum nedir?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/spor/goztepe-yeni-stadi-icin-gun-sayiyor-insaatta-son-durum-nedir" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin karşılaşmalarını oynayacağı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin inşaatı sürüyor. .

Göztepe'nin 9 Eylül 2017 tarihinde büyük bir coşkuyla temeli atılan ve "Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi" adını alacak stadın inşaatı tam gaz devam ediyor.

BEŞİKTAŞ MAÇIYLA KAPILARINI AÇACAK

Göztepe'nin 25 bin seyirci kapasiteli stadı 19. haftada oynanacak olan Beşiktaş maçıyla kapılarını taraftarlara açacak.