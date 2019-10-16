 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Spor > Karşıyaka 'susmayan forma'sını bu video ile duyurdu

Karşıyaka 'susmayan forma'sını bu video ile duyurdu

Giriş Tarihi: 16.10.2019, 16:55

Karşıyaka, bu sezona özel susmayan forma tasarladı. Türkiye'de ilk kez yapılan forma tasarımında Karşıyaka'yla özdeşleşen seslerin grafikleri kullanıldı.

Karşıyaka, bu sezona özel susmayan forma tasarladı. Türkiye'de ilk kez yapılan forma tasarımında Karşıyaka'yla özdeşleşen seslerin grafikleri kullanıldı. Susmayan formada; bayrak, gevrekçi, vapur, güvercin, tarihi maç, meşale, Kaf-Sin-Kaf tezahüratı ve Karşıyaka Çarşısı'nın sesleri ile Atatürk'ün, "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünün ses grafikleri bir araya getirilerek formanın göğsünde yer verildi.

Futbol sezonunun kalan haftalarında Karşıyaka'nın sesleri, deplasmanlarda takımın yanında olacak. Forma için hazırlatılan tanıtım klibinde, "Karşıyakalılar evinde, deplasmanda hiçbir yerde susmasın diye Karşıyaka'yı Karşıyaka yapan tüm sesler formaya taşındı. 107 yıldır susmayan Karşıyaka'ya susmayan forma yakışır" ifadeleri yer aldı. Özel tasarım forma, önümüzdeki günlerde lisanslı ürün mağazalarında taraftarlar için de satışa sunulacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karşıyaka 'susmayan forma'sını bu video ile duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Başkan Erdoğan'dan yabancı muhabire tokat gibi yanıt
Başkan Erdoğan'dan yabancı muhabire tokat gibi yanıt
Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
Savunma Sanayii Başkanlığı paylaştı! İşte yerli ve milli silahlarımız
Savunma Sanayii Başkanlığı paylaştı! İşte yerli ve milli silahlarımız
Başkan Erdoğan'a sevgi seli! İşte böyle karşılandı
Başkan Erdoğan'a sevgi seli! İşte böyle karşılandı
Millilere özel anons! Uçak alkışlarla inledi
Millilere özel anons! Uçak alkışlarla inledi
Başkan Erdoğan'dan sert sözler: Ey batı, ey arap ligi! Bu devran elbet dönecek
Başkan Erdoğan'dan sert sözler: Ey batı, ey arap ligi! Bu devran elbet dönecek
UEFA'nın soruşturma kararına Bakan Kasapoğlu'ndan fotoğraflı yanıt!
UEFA'nın soruşturma kararına Bakan Kasapoğlu'ndan fotoğraflı yanıt!
Şenol Güneş'ten Fransız gazeteciye tokat gibi 'Barış Pınarı' yanıtı
Şenol Güneş'ten Fransız gazeteciye tokat gibi 'Barış Pınarı' yanıtı
Başkan Erdoğan'dan tebrik telefonu
Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu
Serdal Adalı Beşiktaş başkanlığına aday olduğunu açıkladı
Serdal Adalı Beşiktaş başkanlığına aday olduğunu açıkladı
Göztepe yeni stadı için gün sayıyor! İnşaatta son durum nedir?
Göztepe yeni stadı için gün sayıyor! İnşaatta son durum nedir?
Falcao ve Muriç Etnospor'da ok attı
Radamel Falcao ve Vedat Muriç Etnospor'da ok attı!