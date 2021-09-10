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    Şenol Güneş dönemi sona erdi!

    Giriş Tarihi: 10.09.2021, 15:03

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.

    TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş'e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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