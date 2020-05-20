Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği, Süper Lig'in akıbetini belirlemek için kritik bir toplantı yaptı. Toplantı sona ererken, görüşme sonrasında Süper Lig'in ne zaman başlanacağına dair karar da çıktı. İşte detaylar...
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 18 kulübümüzle anlaştık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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