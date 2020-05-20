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    Yeniasır TV Spor TFF Başkanı Nihat Özdemir: 18 kulübümüzle anlaştık

    TFF Başkanı Nihat Özdemir: 18 kulübümüzle anlaştık

    Giriş Tarihi: 20.05.2020, 18:55

    Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği, Süper Lig'in akıbetini belirlemek için kritik bir toplantı yaptı. Toplantı sona ererken, görüşme sonrasında Süper Lig'in ne zaman başlanacağına dair karar da çıktı. İşte detaylar...

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