  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Teknoloji Türk Yıldızları’ndan TEKNOFEST’te gösteri

    Türk Yıldızları’ndan TEKNOFEST’te gösteri

    Giriş Tarihi: 21.09.2021, 16:34

    İstanbul'da Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST kapsamında havalanan Türk Yıldızları, izleyicilere unutulmayacak anlar yaşattı.

    Türk Yıldızları, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Türk Yıldızları'nın uçuşunu vatandaşlar ilgiyle izledi. Akrobasi timlerinden olan Türk Yıldızları, muhteşem bir performansa imza atarak büyük gurur yaşattı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Türk Yıldızları’ndan TEKNOFEST’te gösteri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Manisa’da 5 kişi dehşeti yaşadı! Kamera o anları kaydetti
    Manisa'da 5 kişi dehşeti yaşadı! Kamera o anları kaydetti
    İzmir’de sıfır otomobillerde ’stokçuluk’ iddiası! Tartışmalı görüntünün perde arkası
    İzmir'de sıfır otomobillerde 'stokçuluk' iddiası! Tartışmalı görüntünün perde arkası
    1915 Çanakkale Köprüsü’nde tarihi anlar! Asya’dan Avrupa’ya ilk adımlar atıldı
    1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi anlar! Asya'dan Avrupa'ya ilk adımlar atıldı
    Afyon’da tehlikeye davetiye çıkaran görüntü! Kopan elektrik telinin üzerinden geçtiler
    Afyon'da tehlikeye davetiye çıkaran görüntü! Kopan elektrik telinin üzerinden geçtiler
    1915 Çanakkale Köprüsü, 318 metrelik kuleden görüntülendi
    1915 Çanakkale Köprüsü, 318 metrelik kuleden görüntülendi
    İzmirlinin trafik çilesi!
    İzmirlinin trafik çilesi!
    TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı’nda nefes kesen gösteri
    TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı’nda nefes kesen gösteri
    WhatsApp’tan flaş gizlilik açıklaması
    WhatsApp'tan flaş gizlilik açıklaması
    Akıncı gece eğitimlerine başladı!
    Akıncı gece eğitimlerine başladı!
    Mars’ta ilk helikopter uçuşu gerçekleşti
    Mars'ta ilk helikopter uçuşu gerçekleşti
    Akıncı PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
    Akıncı PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
    WhatsApp “gizlilik sözleşmesi” tarihini erteledi!
    WhatsApp “gizlilik sözleşmesi” tarihini erteledi!