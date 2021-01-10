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    Yeniasır TV Teknoloji Whatsapp'ın yeni kullanıcı sözleşmesi ne anlama geliyor?

    Whatsapp'ın yeni kullanıcı sözleşmesi ne anlama geliyor?

    Giriş Tarihi: 10.01.2021, 13:41

    WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncellemiş ve onay için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti. WhatsApp'ın yeni gizlilik ilkelerine tepkiler sürerken milyonlarca kullanıcısı olan uygulama silinirken yerli uygulamalar tercih ediliyor. Peki WhatsApp gizlilik politikasını neden güncelledi. Siber Güvenlik Uzmanı Ali Keskin isim A Haber'de değerlendirdi.

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