İzmir polisi, Karaburun ilçesi açıklarında nadir olarak görülen 1 metre boyunda, yaklaşık 40 kilogram ağırlığında bir vatozu balıkçı ağına takılmış halde buldu. Dev vatoz, takıldığı ağdan kurtarılarak yeniden denize salındı.
1 metre boyunda, 40 kilogramlık ağırlığında vatoz böyle kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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