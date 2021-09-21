Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsünü kullanarak Asya’dan Avrupa’ya geçti. Bakan Karaismailoğlu, “Sadece kulelere yakın kısımlardaki tabliyelerin montajı kaldı. Artık asırların hayâli için geri sayım başladı." ifadelerini kullandı.
1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi anlar! Asya'dan Avrupa'ya ilk adımlar atıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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