43 ilin geçiş yolundaki kavşakta bayram trafiği

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Kırıkkale'de 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşağı sürücüleri terletiyor. Günlük 100 binin üzerinde aracın geçtiği kavşakta uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de Kurban Bayramı'nın arife gününde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Günlük 100 binin üzerinde aracın geçtiği kilit kavşakta, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 24 saat esasına göre yoğunluk karşısında çalışmalarını sürdürüyor.



Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Bölge Trafik Denetleme Bölgesi'ndeki uygulama noktasında Kurban Bayramı dolayısıyla yapılan denetimlere katıldı. Görevli personellerin bayramını kutlayan Sezer, alınan tedbirlerle ilgili İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen'den bilgi aldı.



Vali Yunus Sezer, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 43 ilin geçiş güzergâhındaki kilit kavşaktan 100 binin üzerinde araç geçişinin olduğunu söyledi.