Acıgöl neden kurudu?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/acigol-neden-kurudu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türkiye'nin sodyum sülfat kaynağı olan Acıgöl'ün suların kilometrelerce çekildi. Onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan ve flamingoların da yaşadığı Acıgöl'den gelen son görüntü tedirgin etti. Afyon ve Denizli sınırında yer alan ve 136 kuş türünün yaşadığı göl kuraklık nedeniyle yok olmuş durumda.