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Afyonkarahisar'da motosiklet hırsızlığı yapan çete çökertildi

Giriş Tarihi: 10.10.2019, 12:14

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde motosiklet hırsızlığı yapan çete çökertildi. Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Jandarma asayiş ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucu çökertilen motosiklet hırsızlığı şebekelerinin Afyonkarahisar, Denizli ve Antalya’dan çaldıkları motosikletleri Ankara’da sattıkları belirtildi.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli Beldesinde meydana geldi. Şuhut'ta birçok ayrı adresten çalınan motosikletler üzerine harekete geçen Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, takibe aldığı hırsızları tespit etti. Asayiş ekipleri tarafından birden fazla adrese yapılan operasyonlarda Hüseyin T., Mert K. ve Berke A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 motosiklet hırsızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Cezaevine gönderildi.
Ayrıca Jandarma asayiş ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucu çökertilen motosiklet hırsızlığı şebekelerinin Afyonkarahisar, Denizli ve Antalya'dan çaldıkları motosikletleri Ankara'da sattıkları belirtildi.

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