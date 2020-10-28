Afyonkarahisar’da yol verme kavgası kanlı bitti

Afyonkarahisar’da trafikte çıkan yol verme tartışmasında kan aktı. Meydana gelen olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, olaya karışan diğer 2 kişide ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.Olay, Afyonkarahisar Harb-iş Semti Meteoroloji kavşağında saat 13.30 sularından meydana geldi. İddialara göre, 03 ACF 174 plakalı otomobilde bulunan E.Y. ve A.U. ile 03 S 0178 plakalı minibüsün şoförü O.N.Y. (58) arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Yolda süren tartışma sırasından iki araç çarpışarak durdu. Otomobilin tamponu, minibüsün ise şoför kapısında bulunan dikiz aynası zarar gördü. Daha sonra tartışma kavgaya döndü ve otomobil içinde bulunan 2 kişiden biri bıçak çekerek minibüsün şoförünü dizinden yaralandı.
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