  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Afyonkarahisar’da yol verme kavgası kanlı bitti

    Afyonkarahisar’da yol verme kavgası kanlı bitti

    Giriş Tarihi: 28.10.2020, 16:08

    Afyonkarahisar’da trafikte çıkan yol verme tartışmasında kan aktı. Meydana gelen olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, olaya karışan diğer 2 kişide ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Olay, Afyonkarahisar Harb-iş Semti Meteoroloji kavşağında saat 13.30 sularından meydana geldi. İddialara göre, 03 ACF 174 plakalı otomobilde bulunan E.Y. ve A.U. ile 03 S 0178 plakalı minibüsün şoförü O.N.Y. (58) arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Yolda süren tartışma sırasından iki araç çarpışarak durdu. Otomobilin tamponu, minibüsün ise şoför kapısında bulunan dikiz aynası zarar gördü. Daha sonra tartışma kavgaya döndü ve otomobil içinde bulunan 2 kişiden biri bıçak çekerek minibüsün şoförünü dizinden yaralandı.

    İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda bıçağı kullan kişi çevrede bulunan bir apartmanın bahçesine bıçağı attı. Polisler bir süre olay yerinde bıçağı ararken evlerinin ve işyerlerinin balkonundan olayı izleyen görgü tanıkları polislere kişinin bıçakla gittiği yönü tarif etti.
    Olayda yaralanan O.N.Y. ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olaya karışan E.Y. ve A.U., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Öte yandan O.N.Y.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Afyonkarahisar’da yol verme kavgası kanlı bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Bodrum’u sağanak vurdu! Sokaklar kısa sürede göle döndü
    Bodrum’u sağanak vurdu! Sokaklar kısa sürede göle döndü
    İzmir'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza! Freni boşalan kamyon doğalgaz borusuna çarptı
    İzmir'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza! Freni boşalan kamyon doğalgaz borusuna çarptı
    Başkan Erdoğan'dan ahlaksız karikatüre çok sert tepki
    Başkan Erdoğan'dan ahlaksız karikatüre çok sert tepki
    Skandal karikatür sonrası Charlie Hebdo yetkililerine soruşturma
    Skandal karikatür sonrası Charlie Hebdo yetkililerine soruşturma
    İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerinin sebebi nedir? Atık su arıtma tesisi çevreyi kirletiyor iddiası
    İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerinin sebebi nedir? Atık su arıtma tesisi çevreyi kirletiyor iddiası
    Annesinin yanında uyuyan 2 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler
    Annesinin yanında uyuyan 2 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler
    Bodrum’u sağanak vurdu! Sokaklar kısa sürede göle döndü
    Bodrum’u sağanak vurdu! Sokaklar kısa sürede göle döndü
    İzmir'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza!
    İzmir'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza! Freni boşalan kamyon doğalgaz borusuna çarptı
    İzmir'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza! Freni boşalan kamyon doğalgaz borusuna çarptı
    İzmir'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza! Freni boşalan kamyon doğalgaz borusuna çarptı
    İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerinin sebebi nedir? Atık su arıtma tesisi çevreyi kirletiyor iddiası
    İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerinin sebebi nedir? Atık su arıtma tesisi çevreyi kirletiyor iddiası
    Annesinin yanında uyuyan 2 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler
    Annesinin yanında uyuyan 2 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler
    Karaburun'da çıkarılıyor! İstanbul ve Ankara'dan yoğun talep var
    Karaburun'da çıkarılıyor! İstanbul ve Ankara'dan yoğun talep var