'Alev savaşçıları' göreve hazır! İzmir'de 2 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopterin tanıtımı yapıldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/alev-savascilari-goreve-hazir-izmirde-2-yangin-sondurme-ucagi-ve-3-helikopterin-tanitimi-yapildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de 2 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter tanıtıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Orman yangınlarıyla mücadeledeki en önemli konu insan unsuru. Yangınların, yüzde 88'i insan hatası nedeniyle çıkıyor. Toplumsal bir bilinçle, orman yangınlarıyla mücadele etmemiz gerekiyor. İnsan kaynağının yanında da makinanız ve teçhizatınızın son teknoloji olması gerekiyor. Bu uçaklar bir defa da 10 ton su atabiliyor. Uçakları kullanıyor olmamız son derece önemli. Uçakların yanında da bu sene ilk defa, bir İHA kullandık. Orman yangınlarına ne kadar hızlı müdahale edilirse, o kadar iyi oluyor" dedi.