  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Aşırı süratli otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

    Aşırı süratli otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

    Giriş Tarihi: 01.03.2021, 12:05

    Denizli’de aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil kontrolden çıkınca ortalığı savaş alanına çevirdi. Park halindeki araçlara çarpmasına rağmen duramayan otomobil, son olarak beton aydınlatma direğine çarparak durabildi.

    Kaza, Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aykut E., 20 ACV 600 plakalı otomobille aşırı süratli girdiği virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yan dönerek ilerleyen otomobil, önce park halindeki otomobile çarparak yaklaşık 5 metre savruldu. Park halindeki otomobile çarpmasına rağmen duramayan otomobil park halindeki diğer araçlara, ardından beton aydınlatma direğine çarparak durabildi. Fren sesi ve ardından gürültüyü duyarak yola bakan vatandaşlar, otomobil içerisindeki yaralı sürücüye yardım etmek için olay yerine koştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Aşırı sürat nedeniyle kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarpan otomobil, bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Hızla araçlara çarpan otomobilin, son olarak aydınlatma direğine çarparak durabildiği anlar görüntülerde yer aldı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aşırı süratli otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Türkiye o dönemde en hızlı büyüyen iki ülkeden birisi oldu! Berat Albayrak'ı hedef alanlara böyle anlattı
    Türkiye o dönemde en hızlı büyüyen iki ülkeden birisi oldu! Berat Albayrak'ı hedef alanlara böyle anlattı
    Türkiye salgın yılında yüzde 1,8 büyüdü
    Türkiye salgın yılında yüzde 1,8 büyüdü
    Afyonkarahisar'da çiğ köfte 'acılı' diye çalışanı yumrukladı, gözaltına alınıp serbest bırakıldı
    Afyonkarahisar'da çiğ köfte 'acılı' diye çalışanı yumrukladı, gözaltına alınıp serbest bırakıldı
    Sokak ortasında cesedi bulunmuştu! Moto kuryenin sır ölümü aydınlandı
    Sokak ortasında cesedi bulunmuştu! Moto kuryenin sır ölümü aydınlandı
    Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat paylaşımı!
    Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat paylaşımı!
    Meteor ortalığı bir anda aydınlattı
    Meteor ortalığı bir anda aydınlattı
    Afyonkarahisar'da çiğ köfte 'acılı' diye çalışanı yumrukladı, gözaltına alınıp serbest bırakıldı
    Afyonkarahisar'da çiğ köfte 'acılı' diye çalışanı yumrukladı, gözaltına alınıp serbest bırakıldı
    Sokak ortasında cesedi bulunmuştu! Moto kuryenin sır ölümü aydınlandı
    Sokak ortasında cesedi bulunmuştu! Moto kuryenin sır ölümü aydınlandı
    Meteor ortalığı bir anda aydınlattı
    Türkiye'de gök taşı! O anlar kameralara yansıdı
    Denizli'de sır ölüm! Cesedi sokak arasında...
    Denizli'de sır ölüm! Cesedi sokak arasında...
    Kayıp İlçe Jandarma Komutanı'nın cansız bedeni bulundu
    Kayıp İlçe Jandarma Komutanı'nın cansız bedeni bulundu
    Çalışırken cep telefonuyla oynayanlar dikkat!
    Çalışırken cep telefonuyla oynayanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar