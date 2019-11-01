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Aslan balığı ayağına düştü hastanelik oldu

Giriş Tarihi: 01.11.2019, 15:16

Antalya'da, amatör balıkçı Serdar Söyler, zıpkınla avladığı aslan balığının (pterois miles) ayağına düşmesi nedeniyle zehirlendi. Günlerce tedavi gördüğünü, ayağındaki dokunun öldüğünü belirten Söyler, "Aslan balığının ölüsü bile öldürüyor" dedi. Deniz canlılarını yok eden balık, Antalya'da Kekova, Kaş ve Kalkan'dan sonra Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan ile Marmaris ve Bodrum, İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında balıkçı ağlarına takıldı.

Ayağına düşen balık öldürüyordu! İzmir'de de balıkçı ağlarına takılmıştı

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