Ayağına düşen balık öldürüyordu! İzmir'de de balıkçı ağlarına takılmıştı

Antalya'da, amatör balıkçı Serdar Söyler, zıpkınla avladığı aslan balığının (pterois miles) ayağına düşmesi nedeniyle zehirlendi. Günlerce tedavi gördüğünü, ayağındaki dokunun öldüğünü belirten Söyler, "Aslan balığının ölüsü bile öldürüyor" dedi. Deniz canlılarını yok eden balık, Antalya'da Kekova, Kaş ve Kalkan'dan sonra Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan ile Marmaris ve Bodrum, İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında balıkçı ağlarına takıldı.

Dünyada Hint Okyanusu'nda yaşayan ve en zehirli balık türlerinden biri olan aslan balığı, deniz suyunun ısınmasıyla doğal yaşam alanından çıkarak, önce Akdeniz'i ardından Ege Denizi'ni istila etti. Hızla çoğalan aslan balığı, yılda yaklaşık 2 milyon yumurta bırakıyor. Deniz canlılarını yok eden balık, Antalya'da Kekova, Kaş ve Kalkan'dan sonra Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan ile Marmaris ve Bodrum, İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında balıkçı ağlarına takıldı.