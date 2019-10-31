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Ayağına düşen balık öldürüyordu! 'de de balıkçı ağlarına takılmıştı

Ayağına düşen balık öldürüyordu! İzmir'de de balıkçı ağlarına takılmıştı

31.10.2019, 12:07

'da, amatör balıkçı , zıpkınla avladığı aslan balığının (pterois miles) ayağına düşmesi nedeniyle zehirlendi. Günlerce tedavi gördüğünü, ayağındaki dokunun öldüğünü belirten Söyler, "Aslan balığının ölüsü bile öldürüyor" dedi. Deniz canlılarını yok eden balık, Antalya'da Kekova, Kaş ve Kalkan'dan sonra 'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan ile ve , 'in Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında balıkçı ağlarına takıldı.

Dünyada Hint Okyanusu'nda yaşayan ve en zehirli balık türlerinden biri olan , deniz suyunun ısınmasıyla alanından çıkarak, önce 'i ardından 'ni istila etti. Hızla çoğalan aslan balığı, yılda yaklaşık 2 milyon yumurta bırakıyor. Deniz canlılarını yok eden balık, 'da Kekova, Kaş ve Kalkan'dan sonra 'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan ile ve , 'in Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında balıkçı ağlarına takıldı.

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