Atikhisar Barajı'nda taşkın riski! Valilikten önemli uyarı

Çanakkale'nin Biga ilçesinda bulunan Kocabaş Çayı dün aşırı yağışlar nedeniyle taştı. Bölgede bugün yağışlar sona ererken Atikhisar Barajı'nda taşkın riski meydana geldi. Yağışların ardından Atikhisar Barajı'nda su seviyesi %93 seviyesinin üzerine çıktı. Valilik baraj kapaklarının açılacağı ve Sarıçay kenarındaki otopark alanının boşaltılması gerektiği duyurusunda bulundu. Bölgedeki son durumu A Haber'den Vedat Sezer aktardı.
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