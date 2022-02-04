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    Yeniasır TV Yaşam Atikhisar Barajı'nda taşkın riski! Valilikten önemli uyarı

    Atikhisar Barajı'nda taşkın riski! Valilikten önemli uyarı

    Giriş Tarihi: 04.02.2022, 10:03

    Çanakkale'nin Biga ilçesinda bulunan Kocabaş Çayı dün aşırı yağışlar nedeniyle taştı. Bölgede bugün yağışlar sona ererken Atikhisar Barajı'nda taşkın riski meydana geldi. Yağışların ardından Atikhisar Barajı'nda su seviyesi %93 seviyesinin üzerine çıktı. Valilik baraj kapaklarının açılacağı ve Sarıçay kenarındaki otopark alanının boşaltılması gerektiği duyurusunda bulundu. Bölgedeki son durumu A Haber'den Vedat Sezer aktardı.

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