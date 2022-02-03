  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Çanakkale'de Kocabaş Çayı taştı! Araçlar su altında kaldı

Çanakkale'de Kocabaş Çayı taştı! Araçlar su altında kaldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle Kocabaş Çayı taştı. Çay kenarındaki otoparkta bulunan bazı araçlar su altında kaldı. Araçlardan birçoğu sürücüler tarafından kaldırılırken kalan bazı araçlar ise suya gömüldü.

DHA

03.02.2022, 11:22

Çanakkale’de Kocabaş Çayı taştı! Araçlar su altında kaldı

Biga'da dün geceden beri aralıklarla etkili olan yağmur nedeniyle ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı, debisi yükselince taştı.

Çay kenarındaki otoparkta kalan bazı araçlar su altında kaldı. Otopark, Biga Belediyesi zabıta ekiplerince kullanıma kapatıldı. Polis ve Zabıta ekiplerince anonslarla, sürücülere araçlarını çekmeleri için gece boyunca uyarı yapıldı.

Araçlardan birçoğu sürücüler tarafından kaldırıldı. Kalan bazı araçlar ise suya gömüldü.

İzmir’i sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yol çöktü