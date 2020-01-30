Aydın'da ABD'li vatandaşın hayatını kaybettiği feci kaza kamerada! İşte saniye saniye o anlar...

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Aydın'ın Söke ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu ABD uyruklu Karya Wilson'ın öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kazanın görüntüleri güvenlik kameralarınca kaydedildi. Korkunç kaza saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı...

Milas kara yolu Huzurevi mevkisindeki kazaya ilişkin görüntülerde Milas yoluna doğru giden TIR'ın, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek otomobile çarptığı görülüyor.

Selahattin Gerçek'in kullandığı 35 AU 8245 plakalı TIR dün, Ahmet Anıl yönetimindeki 34 UC 6982 plakalı otomobille çarpışmış, kazada otomobildeki 3 kişiyle birlikte TIR sürücüsü Selahattin Gerçek ve kaza anında hemzemin geçitte çalışan bir işçi de yaralanmıştı.

Yaralılardan otomobilde bulunan ABD uyruklu Karya Wilson, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

AA