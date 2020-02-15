Afyonkarahisar’da geçtiğimiz hafta meydana gelen tren kazasının olduğu hemzemin geçitte yine bir ekmek kamyonetine tren çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.Kaza, Afyonkarahisar'ın Sülümenli kabasında meydana geldi. Edinilen bilgilere hemzemin geçitten karşıdan karşıya geçmeye çalışan 26 TE 390 plakalı ekmek yüklü kamyonete Afyonkarahisar'da Konya istikametine giden 36008 sefer sayılı yük treni çarptı. Edinilen bilgilere göre trenin 500 metre sürüklediği kamyonet sürücüsü Nazmi Yıldırım (50) hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Aynı yer aynı kaza! Ekmek yüklü kamyonete tren çarptı: 1 kişi öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.