Aynı yer aynı kaza! Ekmek yüklü kamyonete tren çarptı: 1 kişi öldü

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/ayni-yer-ayni-kaza-ekmek-yuklu-kamyonete-tren-carpti-1-kisi-oldu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Afyonkarahisar’da geçtiğimiz hafta meydana gelen tren kazasının olduğu hemzemin geçitte yine bir ekmek kamyonetine tren çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Afyonkarahisar'ın Sülümenli kabasında meydana geldi. Edinilen bilgilere hemzemin geçitten karşıdan karşıya geçmeye çalışan 26 TE 390 plakalı ekmek yüklü kamyonete Afyonkarahisar'da Konya istikametine giden 36008 sefer sayılı yük treni çarptı. Edinilen bilgilere göre trenin 500 metre sürüklediği kamyonet sürücüsü Nazmi Yıldırım (50) hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.Kazanın meydana geldiği hemzemin geçitte geçtiğimiz haftada bariyerleri devirip geçmeye çalışan farklı bir ekmek kamyonetine tren çarpmış sürücüsü de ağır yaralanmıştı.