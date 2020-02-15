 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Aynı yer aynı kaza! Ekmek yüklü kamyonete tren çarptı: 1 kişi öldü

Aynı yer aynı kaza! Ekmek yüklü kamyonete tren çarptı: 1 kişi öldü

Giriş Tarihi: 15.02.2020, 11:21

Afyonkarahisar’da geçtiğimiz hafta meydana gelen tren kazasının olduğu hemzemin geçitte yine bir ekmek kamyonetine tren çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Afyonkarahisar'ın Sülümenli kabasında meydana geldi. Edinilen bilgilere hemzemin geçitten karşıdan karşıya geçmeye çalışan 26 TE 390 plakalı ekmek yüklü kamyonete Afyonkarahisar'da Konya istikametine giden 36008 sefer sayılı yük treni çarptı. Edinilen bilgilere göre trenin 500 metre sürüklediği kamyonet sürücüsü Nazmi Yıldırım (50) hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kazanın meydana geldiği hemzemin geçitte geçtiğimiz haftada bariyerleri devirip geçmeye çalışan farklı bir ekmek kamyonetine tren çarpmış sürücüsü de ağır yaralanmıştı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aynı yer aynı kaza! Ekmek yüklü kamyonete tren çarptı: 1 kişi öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Hercai 33. bölüm fragmanı izle
Hercai 33. bölüm fragmanı izle
Bir Zamanlar Çukurova 56. bölüm fragmanı izle
Bir Zamanlar Çukurova 56. bölüm fragmanı izle
PKK'lı terörist HDP'li vekilin arabasında böyle yakalandı
PKK'lı terörist HDP'li vekilin arabasında böyle yakalandı
Erdoğan ile İmran Han'dan kritik açıklamalar
Erdoğan ile İmran Han'dan kritik açıklamalar
İdlib'de Beşşar Esad rejimine ait helikopter düşürüldü!
İdlib'de Beşşar Esad rejimine ait helikopter düşürüldü!
FETÖ'den tutuklanan CHP'li eski başkan hakim karşısında
FETÖ'den tutuklanan CHP'li eski başkan hakim karşısında
Hercai 33. bölüm fragmanı izle
Hercai 33. bölüm fragmanı yayınlandı | Hercai yeni bölüm fragmanı izle
Bir Zamanlar Çukurova 56. bölüm fragmanı izle
Bir Zamanlar Çukurova 56. bölüm fragmanı yayınlandı! | Bir Zamanlar Çukurova yeni fragmanı izle
İzmirli Elanur, matematikte dünya 1.’si oldu
İzmirli Elanur, matematikte dünya 1.’si oldu
İzmir'de 'pes' dedirten görüntü! Korsan serviste 'balık istifi' öğrenci taşımacılığı
İzmir'de 'pes' dedirten görüntü! Korsan serviste 'balık istifi' öğrenci taşımacılığı
Bergama'da servis aracı ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Bergama'da servis aracı ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Kadın sürücüden ceza yazan polise küstah tepki: Seninle uğraşacağım
Kadın sürücüden ceza yazan polise küstah tepki: Seninle uğraşacağım