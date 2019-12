Baki Can İzmir'de sağlığına kavuşuyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde, doğuştan 'ayrık omurga' olarak bilinen 'Spina Bifida' hastalığına bağlı 'Nöropatik Mesane Disfonksiyonu' teşhisi konulan 6 yaşındaki Baki Can Sarsılmaz, hayırseverlerin 100 bin TL desteğiyle omurilik sinirlerindeki yapışıklığa son verecek ameliyatı İzmir'de oldu.

Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan Melike (32) ve Adnan Sarsılmaz (40) çiftinin 4 çocuğundan üçüncüsü Baki Can Sarsılmaz, 6 yıl önce halk arasında 'bel açıklığı' olarak bilinen hastalıkla dünyaya geldi. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 'ayrık omurga' olarak adlandırılan 'Spina Bifida' hastalığına bağlı 'Nöropatik Mesane Disfonksiyonu' teşhisi konulan Baki Can'a, 3,5 yaşına kadar, 2 kez bacağından, 2 kez de belinden olmak üzere toplam 4 ameliyat yapıldı. İsteğe bağlı sigortası olan ve pazarcılık yaparak evinin geçimini sağlayan baba Adnan Sarsılmaz, yaşı ilerledikçe yürüme güçlüğü çeken, çişini ve dışkısını kaçıran oğlu Baki Can'ın yeni ameliyatı için gerekli olan 100 bin lirayı karşılayamadı ve Aydın Valiliği onayıyla yardım kampanyası başlatıldı. Haluk Levent de Twitter hesabından 6 Aralık Cuma günü, "Baki Can'ın sağlığına kavuşabilmesi için 100 bin lira lazım. Haydi, canlarım başaralım" paylaşımı yaptı. Levent'in yaptığı paylaşım sonrası 6 saatte, 83 bin lira para toplandı. Geri kalan 17 bin lira ise sonraki günlerde hayırseverlerin desteğiyle toplandı. Gerekli 100 bin liranın toplanmasıyla Baki Can'ın ameliyatı dün İzmir Özel Kent Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde yapıldı. Doç. Dr. Nail Özdemir ve Op. Dr. Özgür Akşan tarafından ameliyat edilen Baki Can, şimdi yaşıtları gibi sağlıkla okula gidebileceği günleri bekliyor.



'GÖRÜLME SIKLIĞI BİNDE BİR'



Ameliyatla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Nail Özdemir, Baki Can'ın omurilik sinirlerinin alta yapışıklığı nedeniyle idrar ve dışkı kaçırma sorunu olduğunu söyleyerek buna 'gergin omurilik sendromu' adı verildiğini açıkladı. Yapışıklıkları temizlediklerini ve bu aşamadan sonra reflekslerinin güçlenmesini beklediklerini ifade eden Özdemir, "Omurilikten çıkan sinir lifleri ayrıştırıldı. Bundan sonra hayat kalitesi daha iyi olur. Bu hastalığa sahip çocukların yüzde 90'ı tekerlekli sandalyeye mahkumdur. Yüzde 10'luk kısmı ayaklarında hiç güç kaybı olmadan hayatını sürdürür. Baki Can bu yüzde 10'luk kısımdaydı. Kendi başına yürüme potansiyeline sahip" dedi. Hastalığın hamilelikte tarama testleri ile tespit edilebileceğini kaydeden Dr. Özdemir, "Bu hastalık, genetik faktörlere bağlı olabileceği gibi beslenme de çok etkilidir. Görülme sıklığı ülkemizde binde bir civarındadır" diye konuştu.



OKULA GİDECEĞİ GÜNÜ BEKLİYOR



Ev kadını anne Melike Sarsılmaz da Baki Can'ın çok zor bir çocukluk geçirdiğini söyleyerek şöyle konuştu:



"Baki Can için kampanya başladı ve 100 bin TL toplandı. Ameliyattan sonra umarım iyileşecek. Bu hastalığı yaşayan bilir. Anne olarak da çok zorlandım. Temizlik malzemesi yetmiyordu. Baki Can'dan önce çalışıyordum, eve destek oluyordum. Şimdi onun yanından ayrılamıyorum. Baki Can ana sınıfına başlamıştı, ama sağlık sorunları yüzünden aksatıyorduk. İnşallah bundan sonra devam ederiz. Öğretmeni ondan çok memnun. Tüm ödevlerini yapıyor."

