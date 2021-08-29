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    Balıkesir'de akıllara durgunluk veren olay! Tüpe kaynak makinesi ile yaklaşınca havaya uçtu

    Giriş Tarihi: 29.08.2021, 15:21

    Balıkesir'de bir iş yerinde elindeki kaynak makinesi ile mutfak tüpüne yaklaşan vatandaş patlamaya neden oldu. Patlamanın şiddeti ile adeta havaya uçan kişi, olayı hafif yaralı olarak atlattı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Balıkesir'in Susurluk ilçesinde hurdacılık yapan bir vatandaş, mutfak tüpüne kaynak makinesi ile yaklaşınca patlama meydana geldi. Eski sanayi içerisinde meydana gelen patlama güvenlik kamerasınca da görüntülendi. Elindeki kaynak makinesi ile mutfak tüpüne yaklaşan 70 yaşındaki Hasan B., ne olduğunu dahi anlayamadı. Tüpten çıkan alevler bir anda Hasan B.'yi geriye fırlattı. O anda dükkanın içinde olan 2 kişi ise olup biteni şaşkınlıkla izledi. Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hasan B., hafif yanıklarla atlattığı kazanın ardından hastaneden taburcu oldu.

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