Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki iki mahallede, Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Başlatılan karantina kapsamında her iki kırsal mahallede yaşayanların ikinci bir emre kadar mahallede dışarıya çıkamayacakları bildirildi.
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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