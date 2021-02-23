Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/balikesirde-bir-mahalle-karantinaya-alindi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki iki mahallede, Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Başlatılan karantina kapsamında her iki kırsal mahallede yaşayanların ikinci bir emre kadar mahallede dışarıya çıkamayacakları bildirildi.