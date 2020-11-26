Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Katar Emiri El Sani'yi resmi törenle karşıladı.
Başkan Erdoğan Ankara'da Katar Emiri El Sani'yi resmi törenle karşıladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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