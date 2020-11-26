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    Başkan Erdoğan Ankara'da Katar Emiri El Sani'yi resmi törenle karşıladı

    Giriş Tarihi: 26.11.2020, 14:02

    Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı"na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Katar Emiri El Sani'yi resmi törenle karşıladı.

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