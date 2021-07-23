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    Başkan Erdoğan sel bölgesinde! Rize'de önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 23.07.2021, 14:14

    Son dakika haberi.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Rize'de afetzedelere, kira, taşınma ve diğer yardımların yapıldığını, acil ihtiyaçlar için tahsis edilen 18 milyon liranın 3 milyon lirasının ulaştırıldığını bildirdi.

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