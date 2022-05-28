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    Yeniasır TV Yaşam Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'daki TEKNOFEST etkinliğinde önemli mesajlar

    Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'daki TEKNOFEST etkinliğinde önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 28.05.2022, 15:27

    Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle günübirlik ziyarette bulunacağı Azerbaycan'a gitti. Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne denk gelen ziyaret çerçevesinde Türkiye dışında ilk kez Bakü'de düzenlenen "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bizler asil bir milletin mensuplarıyız. Tıpkı Anadolu gibi burası da bizim toprağımızdır. Tıpkı doğduğumuz yerler gibi burası bizim öz yurdumuzdur. Aynı şekilde burası gibi Türkiye'de sizin öz yurdunuz, vatanınızdır. Kardeşler arasına kim mesafe koyabilir. İki kardeşi hangi hudut ayırabilir. Gönüllerimiz arasına kim sınır çizebilir. Biz gönüllerimize çizilen hudutları yıkarak bugün burada birlikteyiz." dedi.

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