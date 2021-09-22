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    Yeniasır TV Yaşam Bebeğinin yanında defalarca bıçaklanmıştı! Yaşadığı dehşet anlarını anlattı

    Bebeğinin yanında defalarca bıçaklanmıştı! Yaşadığı dehşet anlarını anlattı

    Giriş Tarihi: 22.09.2021, 12:36

    İzmir'in Buca ilçesinde, geçen 29 Ağustos'ta dini nikahlı birlikte yaşadığı Feyzi Duran (28) tarafından oğlunun gözü önünde dövülüp, başında şişe kırılan ardından 8'i ölümcül olmak üzere 104 yerinden bıçakla yaralanan Aysel Perkgün (28), yaşadığı dehşeti anlattı.Perkgün, "'Senin ölümünü izleyeceğimi söylemiştim. Bak işte ölümünü izliyorum' dedi. Sonra bir sigara yakıp, içti." ifadelerini kullandı.

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