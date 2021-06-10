Kütahya'nın Emet ilçesinde bisiklet kullanan 10 yaşındaki Fatma Sude Cin, kontrolünü kaybedince önce kaldırıma çıktı ardından yaklaşık 10 metre aşağıda bulunan boş araziye düştü. Sağlık ekipleri çocuğu ilk müdahalesinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Bisikletiyle 10 metrelik uçurumdan düşen çocuk ölümden döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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