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    Yeniasır TV Yaşam Bodrum'da Akdeniz foku görüntülendi

    Bodrum'da Akdeniz foku görüntülendi

    Giriş Tarihi: 21.09.2020, 09:06

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, nesli tükenmekte olan türler arasında yer alan bir Akdeniz foku ağzında balıkla, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

    Turgutreis Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında oturan vatandaşlar, saat 09.00 sıralarında, denizde bir Akdeniz foku olduğunu fark etti. Şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, avlanmak için bölgeye geldiği belirlenen foku, cep telefonları ile görüntüledi. Ağzında yakaladığı balık ile görüntülenen fok, bir süre sonra suya dalarak gözden kayboldu.

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