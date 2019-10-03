Bodrum'da içme suyu hattı patladı! Evleri su bastı...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/bodrumda-icme-suyu-hatti-patladi-evleri-su-basti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu hattı bomba gibi patladı. Patlama sonucunda bazı evlerin bahçelerini ve bodrum katlarını su bastı. Evlerin bodrum katlarındaki ve bahçelerdeki suları Muğla Büyükşehir belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Ortakent Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde bulunan içme suyu isale hattındaki bomba gibi patladı.

DSİ ait olan su borusunun patlamasıyla birlikte bazı evleri bodrum katlarını ve bahçeleri su bastı. Evlerin bodrum katlarındaki ve bahçelerdeki suları Muğla Büyükşehir belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muski ekipleri ve Bodrum Belediye ekipleri bölge de onarım çalışması başlattı.