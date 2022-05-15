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    Yeniasır TV Yaşam Bodrum'da marinaya bağlı tekne alevlere teslim oldu

    Bodrum'da marinaya bağlı tekne alevlere teslim oldu

    Giriş Tarihi: 15.05.2022, 08:44

    Muğla Bodrum'un Turgutreis Mahallesi’ndeki marinaya bağlı olan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki teknede yakıt ikmali yapıldığı sırada yangın çıktı. Marina dışına çıkarılan teknedeki yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, yükselen dumanlar Turgutreis’in her yerinden göründü.

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    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

    Turgutreis Mahallesi'nde bulunan marinada yaklaşık 10 metre uzunluğundaki iskeleye bağlı teknede yangın çıktı. İddiaya göre, yakıt ikmali yapıldığı sırada elektrik kontağında yangın çıktı.

    Yangını gören çevredekiler durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Yangınla birlikte yükselen duman Turgutreis'in birçok noktasından görülürken, bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü.

    Teknede büyük çapta hasar meydana geldi.

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