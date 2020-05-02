Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
Bugün hava nasıl olacak? İşte 2 Mayıs Cumartesi hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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