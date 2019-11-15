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Bursa - İzmir yolu üzerinde şok eden görüntü! Motosikletin arkasına öyle bir şey bağladı ki... İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 15.11.2019, 14:14

Bursa'da bir vatandaş, motosikletin arkasına bağladığı pazar arabasıyla kazaya davetiye çıkardı. Bursa'da cep telefonuyla kaydedilen görüntüler yürekleri ağza getirdi. Bursa - İzmir yolu üzerinde bir erkek ve bir kadın, motosikletin arkasına bağladıkları pazar arabasıyla araçlara aldırmadan bir süre ilerledi. İşte o anlar...

Bursa - İzmir yolu üzerinde şok eden görüntü! Motosikletin arkasına öyle bir şey bağladı ki...

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Bursa - İzmir yolu üzerinde şok eden görüntü! Motosikletin arkasına öyle bir şey bağladı ki... İşte o anlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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