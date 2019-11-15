Bursa - İzmir yolu üzerinde şok eden görüntü! Motosikletin arkasına öyle bir şey bağladı ki...

Bursa'da bir vatandaş, motosikletin arkasına bağladığı pazar arabasıyla kazaya davetiye çıkardı. Bursa'da cep telefonuyla kaydedilen görüntüler yürekleri ağza getirdi. Bursa - İzmir yolu üzerinde bir erkek ve bir kadın, motosikletin arkasına bağladıkları pazar arabasıyla araçlara aldırmadan bir süre ilerledi.