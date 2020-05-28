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    Camilerde mesafeli cuma namazı nasıl kılınacak?

    Giriş Tarihi: 28.05.2020, 14:49

    Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ve uzun bir aradan sonra 29 Mayıs tarihinde ilk kez belli cami ve alanlarda kılınacak olan cuma namazı için hazırlıklar devam ediyor.. Öğlen ve ikindi namazlarıyla birlikte cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınmaya başlayacağının duyurulmasıyla birlikte çalışmalar hız kazandı. Peki mesafeli cuma namazı nasıl kılınacak? İşte detaylar...

    İzmir'de cuma namazı hangi camilerde kılınacak? İşte liste....

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