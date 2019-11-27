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Çanakkale Biga'da bir markette silahlı soygun

Giriş Tarihi: 27.11.2019, 17:04

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı. İşte o anlar...

Biga Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki iş yerinde uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Balık Pazarı Yeni Yol Caddesi'nde bulunan iş yerine operasyon düzenledi. Çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda, 2 kişi ise gözaltına alındı.

DHA
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