 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Çanakkale'de bir kedinin şaşırtan tuzağı! İşte saniye saniye o anlar...

Çanakkale'de bir kedinin şaşırtan tuzağı! İşte saniye saniye o anlar...

Giriş Tarihi: 15.10.2019, 15:47

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, bir kedinin ilginç balık avlama anları, kameralara yansıdı. Kedi, kıyıya attığı köpük parçasına gelen balıklardan birini, ani hamlesiyle yakaladı. O anlar saniye saniye böyle kaydedildi...

Bozcaada ilçesinde bir kedinin denizden kefal avlama anları, görenleri şaşırttı. Kedi, poliüretan köpük parçasını denizin kenarına attı. Bu sırada su yüzeyine çıkan kefallerden en büyüğü kedinin avı oldu. Bu şaşırtan av ise çevrede bulunan Rahmi Alkan'ın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Alkan bu anlarda, "Aslanım benim be. 'Balıkçıyım' diyen adam utansın" diyerek tepki verdi.

Cuma günü saat 18.30 sıralarında Bozcaada Limanı'nda görüntüyü çektiğini belirten Rahmi Alkan, "Bir arkadaşım ile birlikte balıkçıların avlanmaya çıkışını seyrediyorduk. Bu sırada bir kedinin ağzında köpük parçasıyla yavaşça, saklanarak deniz kenarında yürüdüğünü fark ettik. 'Bir şey yapacak bu kedi kesin' diye konuştuk ve hemen cep telefonumun kamerasını çalıştırdım. Kedi ağzındaki köpüğü kırdı ve bir kısmını otların içerisine bıraktı. Bir kısmını da ağzıyla denizin kenarına attı. Sonra beklemeye başladı. Gelen küçük balıklar vardı, onlara hiç saldırmadı. Büyük bir kefal gelince patisi ile vurup, ağzıyla balığı yakaladı. Avladığı balığı bir arabanın altına giderek afiyetle yedi. Daha önce böyle bir olayla hiç karşılaşmamıştım. Çok şaşkınım" dedi.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale'de bir kedinin şaşırtan tuzağı! İşte saniye saniye o anlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

YPG yine sivilleri hedef aldı; 2 ölü
YPG yine sivilleri hedef aldı; 2 ölü
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama; ''3 milyon Suriyeli ülkesine dönecek!''
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama; ''3 milyon Suriyeli ülkesine dönecek!''
Başkan Erdoğan'dan 7. Türk Konseyi Zirvesinde önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan 7. Türk Konseyi Zirvesinde önemli açıklamalar
İzmir'de aşk cinayeti iddiası! Yakınları sinir krizi geçirdi! İşte o anlar...
İzmir'de aşk cinayeti iddiası! Yakınları sinir krizi geçirdi! İşte o anlar...
Manisa'daki bu kıraathanede her yer sarı-kırmızı
Manisa'daki bu kıraathanede her yer sarı-kırmızı
Alkollü araç sürücüsü polis memurunun şehit olmasına neden oldu
Alkollü araç sürücüsü polis memurunun şehit olmasına neden oldu
İzmir'de aşk cinayeti iddiası! Yakınları sinir krizi geçirdi! İşte o anlar...
İzmir Konak'ta aşk cinayeti iddiası! Yakınları sinir krizi geçirdi! İşte o anlar...
Manisa'daki bu kıraathanede her yer sarı-kırmızı
Manisa'daki bu kıraathanede her yer sarı-kırmızı
Alkollü araç sürücüsü polis memurunun şehit olmasına neden oldu
Denizli'de alkollü araç sürücüsü polis memurunun şehit olmasına neden oldu
Çanakkale'de yoldan 100 metre uzaklıktaki eve kamyonetiyle girdi
Çanakkale'de yoldan 100 metre uzaklıktaki eve kamyonetiyle girdi
Denizli'de ortalık savaş alanına döndü! Görünce şok oldular! İşte o anlar güvenlik kamerasında...
Denizli'de ortalık savaş alanına döndü! Görünce şok oldular! İşte o anlar güvenlik kamerasında...
İzmir'de engellilere çöp tankı engeli
İzmir'de engellilere çöp tankı engeli