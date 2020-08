Çeşme'de adım atacak yer kalmadı

Turizmin gözdesi İzmir Çeşme'de, bayramın ikinci gününden itibaren büyük bir yoğunluk yaşanmaya başlandı. Çeşme'nin girişlerinde uzun kuyruklar oluşurken, Ilıca Halk Plajı doldu taştı.

Çeşme'de arife günü başlayan bayram yoğunluğu, bayramın ikinci gününden itibaren zirveye ulaştı. Bayramın birinci gününü aileleriyle bayramlaşma ve kurban kesimi telaşıyla geçiren çok sayıda tatilci, bayramın ikinci gününden itibaren turizmin gözde ilçesi Çeşme'ye geldi. Çeşme'nin otoban girişleri ve eski İzmir yolundaki girişinde kilometrelerce kuyruk oluştu. Bayram öncesi hafta sonlarında 650 bine ulaşan nüfus yoğunluğunun, bayramın ikinci gününden itibaren 1 milyonu aştığı öğrenildi.



ILICA PLAJI YOLU TIKANDI

Çeşme ve Alaçatı yollarında yoğun araç trafiği yaşanırken, havanın da sıcak olması nedeniyle plajlar da doldu taştı. Çok sayıda tatilcinin akın ettiği mavi bayraklı Ilıca Halk Plajı'na giden yollarda trafik sıkışıklığı yaşanırken, trafik sık sık durma noktasına geldi.



AŞIRI YOĞUNLUK NEDENİYLE SOSYAL MESAFE İHLAL EDİLDİ

Ilıca Plajı'nın yanındaki orman kampı tamamen dolarken, tatilcilerin akın akın geldiği Ilıca Halk Plajı'ndaki sosyal mesafe locaları tamamen doldu. Plajdaki aşırı yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği de görüldü. Sıcaktan bunalan tatilcilerin serinlemek denize girmeleri sırasında da deniz içindeki aşırı yoğunluk dikkat çekti.



"HER YER DOLU"

Bayram tatili için arkadaşları ile birlikte Çeşme'ye gelen tatilcilerden Gülay Akatay, "Bayram için Çeşme'ye arkadaşlarımı getirdim ama pişman oldum. Bu kadar aşırı kalabalık olacağını hiç tahmin etmiyordum. Eskiden halk plajında şezlonglar vardı. Onları da kaldırmışlar. Çeşme'de gezmediğimiz yer kalmadı. Her yer dolu. İnanılmaz kalabalık. Tüm ülke buraya gelmiş gibi" diye konuştu.



"ÇEŞME'DEKİ DOLULUKTAN ÇOK MEMNUNUZ"

Esnaf Selim Akbaykal da, "Pandemi önlemleri nedeniyle 1 Haziran tarihine kadar sadece paket servisi yapıyorduk. 1 Haziran'dan itibaren salonumuzda servis yapmaya başladık. 1 Haziran'dan günümüze kadar işlerimiz iyiydi. Bayram tatili ile işlerimiz daha da arttı. Çeşme'deki doluluktan çok memnunuz. Tüm yollar, oteller, yazlıkların hepsi doldu. Bu sayede işlerimiz de arttı" dedi.



"BAYRAM İLE BİRLİKTE DOLULUĞUMUZ YÜKSELDİ"

Konaklama tesisi işletmecisi Yusuf Tekinalp de, "Bayram öncesi doluluklarımız hafta içi yüzde 30-40, hafta sonlarında da yüzde 60-70'lerdeydi. Tabii ki beklediğimiz gibi değil. Bayram ile birlikte doluluğumuz yükseldi. Şu an yüzde 85-90'lara ulaştık" ifadelerine yer verdi.

