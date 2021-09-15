Çıplak semazen ney ve oyun havasında dans etti! İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki yağıyor

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CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi” için düzenlediği gala gecesi tartışılan görüntülere sahne oldu. Etkinlikte yarı çıplak bir semazen, ney ve oyun havası eşliğinde dans etti. Tartışma yaratan bu görüntülere büyük tepki yağıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi için gala yemeği düzenledi.

10 Eylül'de düzenlenen gala yemeğine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Büyükelçisi Nikolaus Meyer Landrut ve 65 ülkenin delegasyon üyelerinin yanı sıra CHP'nin önemli isimleri katıldı.

Başında siyah sarık ve üstte siyah altta kırmızı olmak üzere 2 kat Mevlevi kıyafeti ile sahneye çıkan Ziya Azazi isimli dansçı, ney ve oyun havası eşliğinde dans etti. Sarığı ve kıyafetinin üstünü çıkararak yarı çıplak halde semazenler gibi dönen Azazi, son olarak siyah elbisesini de çıkardı. Azazi gösterisini yarı çıplak halde kırmızı Mevlevi kıyafeti ile tamamladı.