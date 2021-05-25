  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam DENİZKURDU-2021 tatbikatı başlıyor

    DENİZKURDU-2021 tatbikatı başlıyor

    Giriş Tarihi: 25.05.2021, 10:01

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 25 bin personelin katılımıyla Ege ve Akdeniz’de düzenlenen DENİZKURDU-2021 Tatbikatı, savaş gemilerinin sabah saatlerinde limanlardan ayrılması ile birlikte başladı. Bu sabah saatleri itibari ile başlayan tatbikat, Ege ve Doğu Akdeniz’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Jenerik senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden komutanlığa bağlı birlik gemi ve deniz hava vasıflarının harekata hazırlık seviyesinin arttırılması amacı ile gerçekleştirilecek olan tatbikatta; 132 gemi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 insansız hava aracı (İHA) katılacak. Detayları A Haber'den Vural Efecik aktardı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    DENİZKURDU-2021 tatbikatı başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt
    Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt
    Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    Tarihi SİHA ticareti!
    Tarihi SİHA ticareti!
    EDHO yeni bölüm fragmanı izle
    EDHO yeni bölüm fragmanı izle
    Polonya Cumhurbaşkanı Ankara'da!
    Polonya Cumhurbaşkanı Ankara'da!
    Karadeniz'den yeni doğal gaz müjdesi: Bakan Dönmez tarih verdi
    Karadeniz'den yeni doğal gaz müjdesi: Bakan Dönmez tarih verdi
    Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    Bugün hava nasıl olacak? 24 Mayıs Pazartesi hava durumu...
    Bugün hava nasıl olacak? 24 Mayıs Pazartesi hava durumu...
    İzmir'de iki arkadaşın kavgasında kan aktı
    İzmir'de iki arkadaşın kavgasında kan aktı
    İzmir'de 7 milyon TL'lik tuvalet!
    İzmir'de 7 milyon TL'lik tuvalet!
    İzmir'de isyan ettiren görüntü! Çöp ve molozlar neden temizlenmiyor?
    İzmir'de isyan ettiren görüntü! Çöp ve molozlar neden temizlenmiyor?
    Yılan ve kurt köpeğinin inanılmaz mücadelesi!
    Yılan ve kurt köpeğinin inanılmaz mücadelesi! Görüntüler Çanakkale'den