Denizli'nin Honaz Kaymakamlığında görevli polis memurunun temizlemek istediği silahının kazara ateş alması sonucu, kendisi ve odada bulunan bekçi yaralandı. İşte olay yerinden görüntüler… Denizli Honaz Kaymakamlığında olaylı gece! Polis memuru silahını temizlerken…
Denizli Honaz Kaymakamlığında olaylı gece! Polis memuru silahını temizlerken... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.