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Denizli Honaz Kaymakamlığında olaylı gece! Polis memuru silahını temizlerken...

Giriş Tarihi: 16.10.2019, 09:27

Denizli'nin Honaz Kaymakamlığında görevli polis memurunun temizlemek istediği silahının kazara ateş alması sonucu, kendisi ve odada bulunan bekçi yaralandı. İşte olay yerinden görüntüler...

Denizli Honaz Kaymakamlığında olaylı gece! Polis memuru silahını temizlerken...

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