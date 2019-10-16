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! silahını temizlerken...

Denizli Honaz Kaymakamlığında olaylı gece! Polis memuru silahını temizlerken...

16.10.2019, 09:10 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019,09:28

'nin görevli polis memurunun temizlemek istediği silahının kazara ateş alması sonucu, kendisi ve odada bulunan bekçi yaralandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli A.K (44), binasındaki nöbeti sırasında eline aldığı silahını temizlemeye başladı.

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