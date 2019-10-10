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Denizli'de 5 yıldır aranıyordu mağarada kadın kılığında yakalandı! İşte o görüntüler

Giriş Tarihi: 10.10.2019, 16:32

Denizli’de hakkında 7 ayrı suçtan 30 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 5 yıldır ormanda kadın kılığında bir mağarada yaşadığı iddia edilen şahıs jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Tutuklanarak ceza evine gönderilen şahıs ile muhabir arasında ise ‘soru sorabilirsin’ ile başlayan ilginç bir diyalog yaşandı. İşte o görüntüler...

Edinilen bilgilere göre, olay Honaz ilçesinde meydana geldi. 'Uyuşturucu ticareti yapmak, yaralama ve cinsel taciz' gibi hakkında 7 ayrı suçtan 30 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan ancak 5 yıldır firari olan Erkan Gümüş (35) isimli şahıs jandarmanın düzenlediği başarılı operasyon ile yakalandı.

Denizli'de aranan zanlı kadın kıyafetiyle yakalandı!

Honaz ilçesindeki dağlık bir alanda bir kadının mağarada yaşadığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçerek bölgede arama çalışması başlattı. Gümüş'ü üzerinde şalvar ve başörtü ile yakalayan ekipler şahsı gözaltına aldı. Şahsın yapılan kimlik sorgulamasında adeta suç makinesi olduğu ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Denizli Adliyesi'ne sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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