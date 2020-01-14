Denizli’de aç kalan tilki şehre indi

Denizli’den gelen habere göre yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan bir tilki kent merkezinde bir parka indi.O anlar işte böyle görüntülendi.Denizli'de bir süre önce yüksek kesimlerde kent merkezine yakın noktalarda, kar yağışının ardından dağlık alanlar karla kaplandı. Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan Adalet Parkı'na inen tilki, çevrede yiyecek bulmaya çalıştı. Tilki, bir süre parkta çalıların aralarına baksa da bir şey bulamayınca kaçarak çevreden uzaklaştı.
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