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Denizli'de motosiklet sürücüsünün havada taklalar attığı anlar güvenlik kamerasında

Giriş Tarihi: 22.11.2019, 12:22

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce havaya yükselip taklalar atıp yere düştü. Görenlerin tüylerini ürperten kaza, anbean güvenlik kameralarına da yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza 20 Kasım günü Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda, İhsan Z. yönetimindeki 20 ZS 903 plakalı otomobil kontrolsüz kavşağa geldiğinde geçmek için durdu. Daha sonra yan yoldan geçen kamyoneti bekleyen otomobil hareket edince kavşakta yolun karşısına geçtiği anda yolun solundan gelen Ferhat K., idaresindeki 34 BTM 950 plakalı motosiklet hızla otomobilin ön kısmına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle metlerce havaya yükselen Ferhat K., savrulup havada taklalar atarak yere düştü. Ferhat K.'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar müdahale ederken ardından 112 Acil servise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafında Ferhat K., hastaneye kaldırıldı.

"HER KAZADA EN AZ ÖLÜM VEYA YARALANMA OLUYOR"
Kazanın meydana geldiği yerde esnaf olan Ekrem Tunçel, kaza sonrasını güvenlik kameralarından izlediğini ve adeta dehşete düştüğünü kaydederek, "Burada son birkaç yıldır olan kazanın biz sayısını unuttuk. Hatta önceki sene iki araba çarpıştı, dükkanıma araba girdi, iki vatandaştan biri öldü birisi yaralandı. Biz bu yolda önlem alınmasını istiyoruz ışık, duba ve yol kabartılarak belediye veya yetkililerden bir önlem alınmasını istiyoruz. Kazalar olmasın, her kazada en az ölüm veya yaralı oluyor. Biz burada dükkanımızın önünde oturmaktan korkuyoruz. Her kazadan sonra biz yetkililerin burada bir önlem alınması için dile getiriyoruz ama telefonla, görüntülerle, yazıyla hemen hemen hiçbir önlem alınmıyor, biz dükkanımızın önünde oturmaktan korkuyoruz, vatandaşın can güvenliği tehlikede bu yolda" diye konuştu.

İHA

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