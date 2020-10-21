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    Denizli'de rahatsızlanan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi

    Giriş Tarihi: 21.10.2020, 13:48

    Denizli Büyükşehir Belediye otobüsünde rahatsızlanan yolcu hastanenin acil servisine yetiştiren otobüs şoförü takdirle karşılandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'ye ait 360 numaralı Babadağlılar Toki ile Otogar hattında gerçekleşen olay dün akşam saatlerinde yaşandı.

    Otobüs şoförü Bülent Deyneli yönetimindeki 20 BLD 71 plakalı araç ile seyir halindeyken bir yolcunun fenalaştığını gördü. Bunun üzerine otobüs güzergahından çıkarak otobüsü Servergazi Devlet Hastanesi'ne yönlendiren Deyneli, şaşkın bakışlar arasında kadın yolcuyu acil servis ekiplerine teslim etti. Çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenen olay sosyal medyaya da taşındı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ. otobüs şoförünün bu davranışı takdirle karşılandı.



    "YOLCUMUZU SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM ETTİM"
    Otobüs şoförü Bülent Deyneli, dün akşam saatlerinde 360 numaralı otobüsü kullandığını anlatarak, "Adalet Mahallesi'nde yolcularımızdan biri rahatsızlandı. Durumu kötü olunca hemen otobüsü hastanenin acil giriş kapısına çektim. Yolcumuzu sağlık ekiplerine teslim ettim" dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüs yolcularının kendilerine emanet olduğunu belirten Deyneli, insanlık görevini yaptıklarını söyledi.



    İHA

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