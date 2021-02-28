Denizli'de Üçgen kavşağında yol ortasında kaza sonucu hasar görmüş pizza şirketine ait bir motosiklet, bir araca ait plaka ve cep telefonu bulundu. Motosikletin bulunmasından yaklaşık 1 saat sonra olay yerine 800 metre uzaklıkta sokak arasında motosikleti kullanan Enes Dailli'nin cesedi bulundu. Dailli'nin kendisine çarpan kişi tarafından sokak arasına taşınıp, terk edildiği sanılıyor.
Denizli'de sır ölüm! Cesedi sokak arasında... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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