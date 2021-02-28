Denizli'de sır ölüm! Cesedi sokak arasında...

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Denizli'de Üçgen kavşağında yol ortasında kaza sonucu hasar görmüş pizza şirketine ait bir motosiklet, bir araca ait plaka ve cep telefonu bulundu. Motosikletin bulunmasından yaklaşık 1 saat sonra olay yerine 800 metre uzaklıkta sokak arasında motosikleti kullanan Enes Dailli'nin cesedi bulundu. Dailli'nin kendisine çarpan kişi tarafından sokak arasına taşınıp, terk edildiği sanılıyor.