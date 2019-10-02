Denizli’de girdiği apartta güvenlik kameralarının bağlandığı monitörü çalan ve kurye olan şahıs hırsızlık yaptığı yerden 20 dakika sonra emek siparişi verilince tekrar gelmek zorunda kaldığı apartta yakayı ele verdi. İşte saniye saniye o anlar… Denizli'de ilginç olay! Hırsızlık yaptığı yere 20 dakika sonra yemek götürünce…
Denizli'de şok üstüne şok yaşadılar! Şaşkın hırsız sipariş gelince yakayı ele verdi! İşte o anlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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