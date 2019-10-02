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'de ! Hırsızlık yaptığı yere 20 dakika sonra yemek götürünce...

Denizli'de ilginç olay! Hırsızlık yaptığı yere 20 dakika sonra yemek götürünce...

02.10.2019, 11:49 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019,12:25

'de girdiği apartta güvenlik kameralarının bağlandığı monitörü çalan ve olan şahıs, hırsızlık yaptığı yerden 20 dakika sonra emek siparişi verilince tekrar gelmek zorunda kaldığı apartta yakayı ele verdi.

, Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Hırsızlık anının kameralara yansıdığı olayda, aparta gelen şahıs önce elindeki çanta ile aparta girdi. Sakin adımlarla üst katlara çıkan şahıs ardından merdiven boşluğundan güvenlik kameralarının görüntülenmesi için kullanılan monitörü sökerek yanında getirdiği çantanın içine koyup yine sakin bir şekilde aparttan ayrıldı. Olaydan sadece 20 dakika sonra ise apartta kalan öğrencilerden birisi hırsızlık şüphelisinin çalıştığı restoranda yemek siparişi verdi. Yemeği ise monitörü çalan şahıs olarak getirdi. Yemeği bırakan şahıs tekrardan aparttan ayrıldı.

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